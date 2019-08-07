Венесуэла готовится к обходу санкций США

Правительство Венесуэлы разработало возможные варианты для обхода санкций США, заявил глава МИД страны Хорхе Арреаса в эфире местного телеканала Telesur. Он отметил, что американские ограничения хоть и оставят след в истории страны, но не смогут ее разрушить.

«Мы уже подготовлены к этим атакам. Мы создали альтернативные пути, потому что не будем сломлены в любой ситуации»,— заявил министр на пресс-конференции.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США. Заблокированные активы нельзя передать, изъять или оплатить ими что-либо.

В начале года США, пытаясь вынудить уйти с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ввели санкции против национальной нефтекомпании PDVSA. Она лишилась крупнейшего для себя рынка и не может получать деньги от своих американских НПЗ.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Мадуро.

Подробнее о позиции Вашингтона в отношении Каракаса — в материале “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».