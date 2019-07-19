США пока не определились насчет санкций против Турции за покупку С-400

Президент США Дональд Трамп еще не принял окончательного решения о введении санкций против Турции за покупку ею российских зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400. Во время пресс-конференции в Белом доме господин Трамп сказал, что Вашингтон «пока не рассматривает» санкции. Позднее, однако, он не исключил возможность введения ограничительных мер.

«Это очень, очень сложная ситуация по многим причинам. Мы рассматриваем это (введение санкций.— “Ъ”). Посмотрим, что мы будем делать»,— сказал президент США (цитата по Reuters).

Контракт на поставку Турции четырех ЗРС «Триумф» на сумму около $2,5 млрд был подписан в 2017 году. Поставки C-400 начались 12 июля 2019-го. Из-за покупки Турцией российских ЗРС Вашингтон отказался передавать Анкаре истребители пятого поколения F-35, а также грозился ввести санкции.

Подробнее о российско-турецкой сделке — в материале “Ъ” «Покупка С-400 может дешево обойтись Турции».