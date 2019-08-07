Партия «Слуга народа» составила шорт-лист кандидатов на пост премьер-министра Украины

Партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского предлагает четырех кандидатов на должность премьер-министра, заявил кандидат на пост главы партии в парламенте Давид Арахамия в интервью местной радиостанции «Радио НВ». Он отметил, что среди них нет фаворита.

«У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»), Юрий Витренко (исполнительный директор «Нафтогаза»), Алексей Гончарук (заместитель председателя ОП по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда от Украины)»,— сказал господин Арахамия.

После парламентских выборов, когда большинство в Верховной раде получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа», начался процесс формирования правительства.

О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «“Слуга народа” ищет премьера».