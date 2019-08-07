Бибилов заявил о необходимости Южной Осетии войти в состав России

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, что страна должна войти в состав России. Он отметил, что 95% осетинских граждан имеют российские паспорта.

«Исторически было бы правильно, если бы республика Южная Осетия вошла в состав Российской Федерации. Не может народ жить разделенный. В одной части, причем меньшей — республика, а другая часть в составе России»,— заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»). По мнению президента, объединение для осетинского народа «жизненно необходимо», ведь «если народ разделен, то общего развития у этого народа не будет».

«Процентов 95 граждан Южной Осетии являются гражданами РФ. Это не то, что правильно, это необходимо»,— сказал господин Бибилов. По его словам с российским паспортом жители республики могут решить множество бытовых проблем, получить образование и путешествовать по миру. Кроме того, наличие паспорта РФ «говорит о том, что осетины Россию всегда считали своей исторической родиной».

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия начала военную операцию в Южной Осетии. Началась пятидневная война с участием Грузии, Южной Осетии, Абхазии и России, которая проводила в регионе «операцию по принуждению к миру». 26 августа 2008 года после окончания активной фазы конфликта Росссия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Почему Дмитрий Медведев решил признать независимость Южной Осетии и Абхазии в 2008 году, читайте в его интервью “Ъ”.