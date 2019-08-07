Путин: восстановительные работы в Иркутской области могут выйти из графика

Восстановление домов в Иркутской области может пойти не по графику из-за второго наводнения, сказал президент России Владимир Путин на встрече с пострадавшими семьями. «С учетом того, что никак не могут начать нормальную работу, системную, могут не успеть до наступления холодов. Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ... Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено»,— сказал господин Путин (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, в Тулуне будут восстановлены дома на тех территориях, где они не являются подтопляемыми. «Там, где территории являются подтопляемыми, там не нужно строить. Ну зачем каждый год проходить через эти испытания?»— рассказал президент.

Напомним, сильное наводнение в Иркутской области началось 25 июня. Вода затопила около 11 тыс. домов в 109 населенных пунктах. 3,5 тыс. домов восстановлению не подлежит. Погибли 25 человек.

О ситуации с паводками в Иркутской области — в материале “Ъ FM” «Иркутская область готовится ко второй волне».