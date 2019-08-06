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Вице-президент компании Mercury, фешн директор ЦУМа Алла Вербер во время церемонии закрытия 41-й Московского международного кинофестиваля.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла в Италии

В возрасте 61 года во время отдыха в Италии умерла Алла Вербер, вице-президент ювелирной компании Mercury и фэшн-директор ЦУМа и ДЛТ. Она была госпитализирована с сердечным приступом 5 августа в больницу Форте-деи-Марми в Тоскане. Спасти ее не удалось. У Аллы Вербер остались взрослая дочь и две внучки.

Алла Вербер родилась в Ленинграде в 1958 году. Карьеру фэшн-управленца начала в 1984 году, тогда появился ее первый модный бутик Katia of Italy в Торонто. С 1990 года она открывает бутики Gucci, Prada, Brioni и других брендов в ТД «Москва» на Кутузовском проспекте. В компанию Mercury она пришла в 1993 году. С 2003 года Алла Вербер была фэшн-директором ЦУМа.

В социальных сетях уже стали появляться посты воспоминаний и соболезнований от людей, лично знавших и ценивших талант Аллы Вербер. Редакция «Коммерсантъ Стиль» приносит соболезнования родным и близким.

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