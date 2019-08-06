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США пообещали использовать «все необходимые средства» для свержения Мадуро

Вашингтон пообещал использовать все необходимые средства для свержения режима лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. «Соединенные Штаты будут использовать все надлежащие средства, чтобы покончить с удержанием Мадуро в Венесуэле, поддержать доступ венесуэльского народа к гуманитарной помощи и обеспечить демократический переход в Венесуэле»,— говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм (цитата по ТАСС).

Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, который вводит санкции в отношении собственности правительства Венесуэлы, находящейся в юрисдикции США. Заблокированные активы нельзя передать, изъять или оплатить ими что-либо.

В начале года США, пытаясь вынудить уйти с поста президента Венесуэлы Николаса Мадуро, ввели санкции против национальной нефтекомпании PDVSA. Она лишилась крупнейшего для себя рынка и не может получать деньги от своих американских НПЗ.

Напомним, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство европейских стран. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным действующего президента Мадуро.

О развитии кризиса в Венесуэле — в интервью посла России Владимира Заемского “Ъ”.

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