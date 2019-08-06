Чиновникам не хватило суточных

Чиновники попросили увеличить себе суточные в командировках. Это необходимо, чтобы «не снижать уровень жизни», говорится в письме профсоюза работников госучреждений. Документ направили вице-премьеру Татьяне Голиковой. Сейчас чиновники получают на возмещение расходов в командировке 100 руб. в день. На оплату жилья им выделяют 550 руб. в сутки.

Этого мало, сообщил “Ъ FM” председатель профсоюза работников госучреждений Николай Водянов: «Мы говорим не о министрах, а о низкооплачиваемых работниках территориальных органов исполнительной власти с зарплатами примерно в 20 тыс. руб. и выше. Получился некоторый перекос в командировочных чиновников и тех, кто работает не в государственном секторе и общественных организациях. На сегодняшний день на основании постановления правительства от 2002 года все сотрудники получают суточные командировочные в размере 100 руб. Как на них можно прожить? Главное в этом вопросе — определить механизм».

Из-за скромных командировочных чиновникам приходится тратить свои деньги. При этом госслужащий может увеличить лимиты, согласовав траты с руководством, говорит руководитель Transparency International в Калининграде Игорь Сергеев: «Мы проверили тысячу командировок соответствующих министерств, и везде суммы проживания превышали 550 руб. Мы понимаем, что, скорее всего, это было согласовано с руководством, ведь официальные цифры неадекватны — это своеобразная лазейка для обхода таких лимитов. Так что, какие бы суммы ни были установлены — хоть 100 руб., хоть 1 тыс. руб., эту систему можно будет продолжать обходить и дальше».

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Ранее Transparency International подсчитала траты чиновников Минпромторга и его главы Дениса Мантурова во время командировок. За два года ведомство потратило на проживание в зарубежных отелях более 19 млн руб. Сам Мантуров позже заявил, что траты полностью вписываются в нормы Минфина.

Иван Корякин