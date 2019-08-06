Задержан второй участник драки фанатов с ОМОНом на игре «Зенита»

В Петербурге задержан еще один предполагаемый участник драки на стадионе «Газпром Арена». 3 августа, в перерыве футбольного матча «Зенит» – «Краснодар», группа фанатов петербургской команды подралась с бойцами ОМОНа.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу, предполагается, что именно этот 24-летний мужчина нанес тяжелые травмы одному из бойцов ОМОНа. В результате у сотрудника правоохранительных органов диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы костей лица, гематому.

Ранее оперативники задержали еще одного участника потасовки. 25 – летнему петербуржцу вменяют удар в лицо другому представителю правоохранительных органов.

По факту произошедшего футбольный клуб «Зенит» совместно с полицией инициировал проверку инцидента.