Экс-замглавы администрации Януковича сообщил о новом деле против Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло новое уголовное производство (.pdf) против экс-президента Петра Порошенко. Предполагается, что политик и его близкие незаконно пересекли границу по чужим паспортам в 2018 году, улетев на отдых на Мальдивы.

«Факты, установленные в этом уголовном деле, являются не только самодостаточными для уголовного преследования фигурантов, но и вспомогательными, направленными на идентификацию их ранее неизвестных активов и раскрытие более масштабных фактов воровства и мародерства»,— сообщил в Facebook юрист Андрей Портнов, работавший заместителем главы администрации экс-президента Виктора Януковича. Именно господин Портнов подал заявление в ГБР против бывшего президента.

В партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» заявили, что поддельные документы «существуют только в болезненном воображении» господина Портнова. «Во всех случаях, когда Петр Порошенко пересекал государственную границу, он делал это в полном соответствии с законом. Это также касается и вылета на Мальдивы в начале 2018 года»,— подчеркивается в заявлении «Европейской солидарности».

На прошлой неделе Андрей Портнов сообщил, что господин Порошенко стал фигурантом уголовного дела о многомиллионных перечислениях валюты в офшорные и другие юрисдикции под вымышленные контракты. По его словам, по делу также проходят экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева и чиновники «Укроборонпрома».

Директор ГБР Роман Труба ранее сообщал, что против господина Порошенко возбуждено 11 уголовных дел, в числе которых — дело о госизмене из-за инцидента в Керченском проливе. Сам Петр Порошенко утверждает, что ни одного уголовного дела, по которому он проходил бы фигурантом, нет.

Какова вероятность судебного преследования бывшего президента Украины — в публикации “Ъ”.