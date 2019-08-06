Патрушев прогнозирует хаос в связи с выходом США из договоров по вооружениям

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает, что выходом из договоров об ограничении вооружений США пытаются добиться доминирования в любой точке мира. По его мнению, это «будет вести к хаосу» в мире. Господин Патрушев заявил, что Вашингтон не представил Москве ни одного факта нарушения российской стороной Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (РСМД), а свои нарушения США обсуждать отказались.

«Мы не знаем, что мы нарушили, мы знаем, что нарушили американцы, и мы им эти три темы называли, они обозначались: это пусковые установки, это ракеты-мишени и беспилотные летательные аппараты. Но они отказывались обсуждать свои нарушения»,— сказал Николай Патрушев (цитата по «РИА Новости»).

Он напомнил, что США вышли из Договора по ПРО, затем — из Договора о РСМД. В действии остался лишь Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

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Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не отказывается от односторонних обязательств по выполнению условий Договора о РСМД. Он поручил Минобороны, МИДу, Службе внешней разведки РФ «тщательным образом наблюдать за дальнейшими шагами США» по размещению и разработке ракет средней и меньшей дальности. Если США приступят к производству соответствующих систем, Россия тоже займется разработкой аналогичных ракет, пообещал господин Путин.

О переговорах России и США по Договору о РСМД читайте в материале “Ъ” «Разграничение стратегических вооружений».