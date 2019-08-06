СКР возбудил уголовное дело из-за взрывов на складе под Ачинском

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и опасными предметами) после взрывов и последовавшего пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, говорится в сообщении на сайте СКР.

По версии следствия, во время «погрузочно-разгрузочных работ» произошел пожар по неизвестной причине, после чего начался «неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов». В результате один человек погиб, восемь получили ранения.

Ранее сообщалось, что один человек числится пропавшим. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил журналистам, что этот пропавший, скорее всего, погиб. В районной больнице утверждали, что пострадавших 13 человек.

Взрывы на складе боеприпасов начались накануне, 5 августа. Более 16 тыс. жителей ближайших населенных пунктов были эвакуированы. Потушить возгорание удалось к утру 6 августа. Причиной пожара мог стать человеческий фактор.

Подробности — в публикации “Ъ” «Арсенал сдетонировал по всем направлениям».