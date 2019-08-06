Продажи LCV ГАЗ незначительно подросли в июле

Продажи новых легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ в июле выросли на 1% к июлю прошлого года до 5 139 машин, следует из свежего отчета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Падение результатов холдинга в данном сегменте незначительно замедлилось с 4% в первом полугодии до 3% по итогам семи месяцев. В январе-июле группа ГАЗ реализовала более 31 тыс. машин.

В целом российский рынок новых автомобилей продолжает падение: за семь месяцев в стране продано более 139,6 тыс. машин, что на 2,4% меньше результатов января-июля прошлого года. «В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся», — полагает заместитель председателя комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.

Владимир Зубарев