Продажи LCV группы ГАЗ упали на 4% в первом полугодии

В январе-июне 2019 года объем продаж легких коммерческих автомобилей (LCV) группы ГАЗ снизился на 4% до 25,96 тыс. единиц по сравнению с первым полугодием прошлого года. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), спад продаж группы ГАЗ в июне 2019 года составил 10%, за месяц было продано 4,8 тыс. автомобилей.

В целом российский авторынок по итогам полугодия сократился на 2,4%, было продано 828,8 тыс. автомобилей. По словам председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера, рост рынка в 2019 году – нереалистичный сценарий, и ожидания по второму полугодию «не лучше», чем по первому. «Даже при некотором положительном тренде во второй половине года, самое лучшее, на что можно было бы надеяться, – повторение результата продаж прошлого года»,– заявил господин Шрайбер.

Напомним, в 2018 году рынок вырос на 12,8%, всего было продано 1,8 млн единиц. Группа ГАЗ увеличила продажи на 4% до 60,6 тыс. автомобилей.

Анастасия Еремина