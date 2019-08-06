Авторынок продолжил сокращаться

Автопродажи в июле, а также за семь месяцев показали снижение на 2,4%, подсчитали в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Тем не менее в АЕБ не стали менять свой прогноз о сохранении продаж по итогам года на уровне 2018 года. Лидеры реализации показали разнонаправленную динамику в июле, а бестселлер Lada вышел в ноль.

По данным АЕБ, продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) упали на 2,4%, до почти 140 тыс. штук. По итогам января—июля рынок также показывает отрицательную динамику: продажи упали на 2,4%, до 968,7 тыс. штук.

«Мы наблюдаем рынок, который сократился на 2,4% по сравнению с прошлым годом, как в ежемесячном, так и в годовом исчислении. В целом рыночные ожидания до конца года не улучшатся»,— заявил заместитель главы комитета автопроизводителей АЕБ Ларс Химмер.

В прошлые месяцы реализация сокращалась чуть быстрее: в июне рынок падал на 3,3%, до 151,2 тыс. штук, в мае — на 6,7%, до 137,6 тыс. штук, в апреле — на 2,7%, до 148,3 тыс. штук.

На рынке не ожидали, что в ближайшие месяцы продажи вернутся в плюс.

В июне АЕБ пересмотрела прогноз на 2019 год: вместо 3,6% роста в ассоциации теперь ожидают сохранения продаж на уровне прошлого года. Российский авторынок начал восстанавливаться в 2017 году после многолетнего падения с марта 2013 года и перешел в стадию уверенного роста. Спрос на новые легковые машины и LCV в 2018 году, по данным АЕБ, вырос на 12,8%, до 1,8 млн штук.

Продажи лидера российского авторынка Lada в июле вышли в ноль — было реализовано 29,5 тыс. машин. В плюсе из топ-10 удалось закрепиться Kia (рост на 2%, до 18,8 тыс. штук), Renault (на 12%, до 11,7 тыс. штук), Skoda (на 10%, до 7,3 тыс. штук) и Mercedes Benz (на 12%, до почти 3,5 тыс. машин). Также положительная динамика у ГАЗ: продажи бренда в июле показали рост на 1%, до 5,1 тыс. штук.

Продажи Hyundai упали на 4%, до 13,8 тыс. штук, Toyota — на 4%, почти до 9,4 тыс штук, Volkswagen — на 3%, до 8,3 тыс. штук. Еще значительнее сократились продажи Nissan — на 33%, до почти 4 тыс. машин.

Ольга Никитина