Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября. Минимальная ставка понижена с 12,9% до 11,4%, сообщает пресс-служба банка.

На 1,5 п. п. снизится ставка на:

потребкредиты без обеспечения или под поручительство (на сумму от 300 тыс. руб.),

потребкредиты на рефинансирование кредитов (от 500 тыс. руб.).

По потребкредитам без обеспечения при сумме заема от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составят от 11,4% до 16,4% для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка, и от 12,4% до 16,4% для остальных.

По кредитам более 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии в Сбербанке, составят от 11,4% до 12,4%, для остальных — от 12,4% до 13,4%.

Как считают аналитики Moody`s, рост потребкредитования грозит обернуться проблемами для банков и экономики. В России объемы потребительских кредитов начали рости после кризисов 2014–2016 годов. Сейчас темпы роста достигли около 25%.

О ситуации на рынке — в публикации “Ъ FM” «Темпы потребкредитования подводят российскую экономику к кризису».

Подробнее о снижении ставок Сбербанка — в публикации “Ъ FM” «Банки подключились к тренду на снижение ставок».