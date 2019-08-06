Сбербанк временно снизил ставки по потребкредитам

Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на период с 6 августа по 30 сентября. Минимальная ставка понижена с 12,9% до 11,4%, сообщает пресс-служба банка.
На 1,5 п. п. снизится ставка на:
По потребкредитам без обеспечения при сумме заема от 300 тыс. до 1 млн руб. ставки составят от 11,4% до 16,4% для зарплатных и пенсионных клиентов Сбербанка, и от 12,4% до 16,4% для остальных.
По кредитам более 1 млн руб. ставки для тех, кто получает зарплаты и пенсии в Сбербанке, составят от 11,4% до 12,4%, для остальных — от 12,4% до 13,4%.
Как считают аналитики Moody`s, рост потребкредитования грозит обернуться проблемами для банков и экономики. В России объемы потребительских кредитов начали рости после кризисов 2014–2016 годов. Сейчас темпы роста достигли около 25%.
О ситуации на рынке — в публикации “Ъ FM” «Темпы потребкредитования подводят российскую экономику к кризису».
Подробнее о снижении ставок Сбербанка — в публикации “Ъ FM” «Банки подключились к тренду на снижение ставок».
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