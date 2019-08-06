Правительство хочет упростить въезд по электронным визам

Правительство предложило распространить упрощенный порядок въезда иностранцев по электронным визам на автомобильные, речные и смешанные пункты пропуска в Дальневосточном федеральном округе (ДФО). Соответствующий законопроект внесен в Госдуму. Согласно документу, определять перечень пунктов пропуска, через которые разрешается въезд, будет само правительство.

При этом инициатива не коснется железнодорожных и морских пунктов пропуска на Дальнем Востоке. Как уточняется в проекте закона, у железнодорожных пунктов пропуска нет технической возможности проверки электронных виз, а морские порты в ДФО не востребованы иностранцами.

В правительстве уверены, что законопроект «будет способствовать созданию и дальнейшему развитию необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, повышению инвестиционной привлекательности и доходов бюджетов всех уровней, а также укреплению экономики» ДФО. На реализацию проекта закона не потребуется дополнительных средств из федерального бюджета, говорится в пояснительной записке (.pdf).

С августа 2017 года граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам через пункты пропуска на Дальнем Востоке. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней. В июле 2019-го президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Подробнее об электронной визе — в материале “Ъ” «Владимир Путин поручил ввести электронные визы».