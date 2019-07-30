«Татнефть» снизила прибыль в первом полугодии до 93,3 млрд рублей

«Татнефть» в первом полугодии получила 93,3 млрд руб. чистой прибыли по российским стандартам (РСБУ). Это на 0,6% меньше по сравнению с январем-июнем прошлого года, отмечает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

При этом выручка «Татнефти» выросла на 9,4%, до 399,7 млрд руб., а прибыль от продаж - на 11,4%, до 134,1 млрд руб. Зато у компании на 9,6% увеличилась себестоимость, достигнув 239,4 млрд руб.

Напомним, в первом полугодии «Татнефть» увеличила добычу нефти на 3,9% - почти до 14,67 млн тонн нефти.

"Ъ-Казань"