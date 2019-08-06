КНДР сохраняет доступ к международной финансовой системе

Северная Корея продолжает сохранять доступ к международной финансовой системе. Это следует из доклада, который независимые эксперты представили комитету Совбеза ООН по санкциям в отношении Северной Кореи.

Как говорится в кратком изложении доклада, с которым ознакомилось «РИА Новости», финансовые учреждения КНДР, включая уполномоченные банки, имеют более 30 зарубежных представителей. Они контролируют счета и содействуют операциям, в том числе для перевозки угля и нефти.

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Ранее Совет Евросоюза продлил санкции в отношении физических и юридических лиц Северной Кореи. Ограничения включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов. Всего в черном списке находится 57 физлиц, также были заморожены активы девяти организаций.

В 2018 году ВВП КНДР упал на 4,1%, что стало самым сильным снижением с 1997 года. Основной причиной сокращения экономики Северной Кореи стало ужесточение санкций в 2017 году в связи с развитием ядерной программы.

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «Санкции сократили северокорейскую экономику».