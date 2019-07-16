ЕС продлил санкции против граждан и организаций КНДР

Совет Евросоюза продлил санкции в отношении физических и юридических лиц Северной Кореи. Ограничения включают запрет на поездки в ЕС и заморозку активов. Всего в черном списке находиятся 57 физлиц, также были заморожены активы девяти организаций.

Как уточняет пресс-служба ЕС, санкции введены за содействие программам КНДР, связанным с ядерным оружием, баллистическими ракетами и другим оружием массового уничтожения. Попасть в черный список можно также за попытки обойти введенные ограничения.

«ЕС неоднократно выражал твердую убежденность в том, что прочный мир и денуклеаризация Корейского полуострова должны быть достигнуты мирными средствами и что дипломатический процесс должен продолжаться как единственный путь к достижению этой цели»,— говорится в пресс-релизе ЕС.

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ЕС ведет санкционный список граждан КНДР с 2006 года. В том же году Австралия запретила въезд гражданам Северной Кореи и доступ северокорейских судов к своим портам. Токио тогда же запретил импорт товаров КНДР и ввел запрет на выдачу виз ее гражданам.

В 2010 году санкции против Северной Кореи ввели США. С тех пор ограничительные меры неоднократно продлевались и ужесточались. 30 июня состоялась третья встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. По итогам саммита господин Трамп заявил, что пока не будет снимать санкции против КНДР, но надеется отменить их со временем.

Подробности — в публикации “Ъ” «Дональд Трамп вторгся в Северную Корею с рукопожатием».