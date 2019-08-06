«Протон-М» с военным спутником РФ стартовал с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны России стартовала с космодрома Байконур, рассказали журналистам в департаменте информации военного ведомства. Пуск состоялся в 0:56 мск. Ракета была принята на сопровождение наземными средствами воздушно-космических сил (ВКС) РФ, сообщают информагентства.

Затем головная часть ракеты успешно отделилась от третьей ступени. Космический аппарат будет выведен разгонным блоком «Бриз-М» на расчетную орбиту в течение нескольких часов.

Ранее четыре спутника, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» с блоком выведения «Волга», были приняты на управление наземными средствами. В Минобороны рассказали, что аппараты предназначены в том числе для юстировки радиолокационных средств ВКС.