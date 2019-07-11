Запущенные с Плесецка военные спутники взяты на управление

Четыре спутника, запущенные с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Союз-2.1В» с блоком выведения «Волга», приняты на управление наземными средствами, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В министерстве рассказали, что спутники предназначены в том числе для юстировки радиолокационных средств воздушно-космических сил. «Бортовые системы космических аппаратов функционируют нормально»,— заявили в Минобороны (цитата по «РИА Новости»).

Ранее страны—члены НАТО приняли первое в своей истории рамочное соглашение по космической стратегии. Об этом объявил в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг. Как он пояснил “Ъ”, стратегия будет направлена на выработку общего понимания угроз и вызовов среди членов организации и не предполагает размещения в космосе вооружений.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Космос принят в альянс НАТО».