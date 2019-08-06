Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа

Акции крупных компаний, производящих видеоигры, сильно упали после выступления президента США Дональда Трампа. Говоря о массовых расстрелах в Техасе и Огайо, он назвал одной из причин произошедшего насилие в видеоиграх. Акции Electronic Arts и Take Two Interactive снизились примерно на 4%, Zynga — на 5%. Акции Activision Blizzard упали более чем на 6%.

Господин Трамп также высказался против «расизма, фанатизма и превосходства белой расы». «Мы должны остановить прославление насилия в нашем обществе. Это включает в себя и ужасные видеоигры, которые сейчас стали обычным явлением»,— приводит CNBC слова президента США.

В результате двух инцидентов погиб 31 человек, пострадали более 40. Известно, что массовую стрельбу в Эль-Пасо устроил 21-летний мексиканец Патрик Крузиус.

Можно ли считать массовый расстрел в Техасе следствием политики Дональда Трампа, читайте в материале “Ъ FM”.