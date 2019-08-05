После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС

В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале. «На данный момент ведется эвакуация населения д. Каменка и близлежащих деревень»,— говорится на сайте местной администрации. Власти подтверждают информацию о пострадавших, но их число не сообщается. На месте инцидента работают спасатели, пожарные и медики.

Напомним, сегодня, 5 августа, произошел взрыв военного склада боеприпасов. Как сообщили “Ъ” в правоохранительных органах, ЧП произошло рядом с селом Каменка, в 20 км от Ачинска. По последним данным, пострадали восемь человек, четверо из них — военные, пишет ТАСС. Официальной информации о погибших пока не поступало. На место происшествия отправился губернатор Красноярского края Александр Усс, а также заместитель министра обороны.

В региональном МЧС рассказали ТАСС, что взрывная волна выбила окна в жилых домах. Солдаты из воинской части, которая располагается рядом с арсеналом, укрылись в бомбоубежище. Территория оцеплена. По данным агентства, горят две площадки, на которых хранятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм.