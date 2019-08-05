Минэкономики подготовило проект закона о создании национальной системы управления данными

Минэкономики РФ подготовило законопроект о создании национальной системы управления данными (НСУД). Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно законопроекту, Банку России и нескольким госкорпорациям и госкомпаниям будет необходимо перейти на системную организацию работы в области формирования, изменения, хранения, использования удаления и преобразования государственных данных. Отмечается, что это не коснется негосударственных данных и информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, и другие данные с ограниченным доступом.

«Таким образом, система позволит органам исключить причины неэффективности государственного управления вследствие снижения количества ошибок, связанных с низким уровнем полноты, достоверности и оперативности получения государственных данных»,— говорится в пояснительной записке.

Организации, подключившиеся к системе получат возможность повышения управляемости бизнеса за счет использования актуальных данных, а граждане — доступ к данным, благодаря которым будут не только знать, какая информация о них известна государству, но и принимать решение относительно ее раскрытия для бизнеса.

В мае правительство завершило согласование концепции НСУД. Запускаемая с 2022 года система должна синхронизировать данные сотен государственных информационных ресурсов, речи об их физическом объединении пока не идет.

В 2019 году новая платформа уже будет тестироваться в рамках пилотных экспериментов — в том числе при создании федерального регистра избирателей и цифровых профилей граждан. Если консолидированная система окажется работоспособной, у государства, кроме прочего, появится единый аналитический инструмент для выработки решений госуправления.

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