Гус Тиль официально перешел в «Спартак»

Голландский полузащитник Гус Тиль официально стал игроком московского «Спартака». «21-летний центральный атакующий хавбек успешно прошел медосмотр и подписал с красно-белыми долгосрочный контракт (на 4 года.— “Ъ”)»,— сообщает клуб в Twitter.

До этого футболист выступал за АЗ (Alkmaar Zaanstreek), в составе команды он был с 2016 года. За это время Гус Тиль забил 28 голов.

Напомним, что переход футболиста в «Спартак» был ожидаемым. В футбольный клуб также перешел шведский нападающий Йордан Ларссон. Ранее «Спартак» арендовал 28-летнего немецкого нападающего Андре Шюррле.

Об обновлении состава клуба — в материале “Ъ” «"Спартак" взял напрокат чемпиона мира».