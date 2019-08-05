В Красноярском крае взорвался арсенал

В Красноярском крае, по предварительным данным, взорвался армейский арсенал. Как сообщили “Ъ” в правоохранительных органах, инцидент произошел рядом с селом Каменка, в 20 км от Ачинска. В Ачинскую межрайонную больницу №1 доставили двух пострадавших с осколочными ранениями.

Источник «Интерфакса» рассказал, что четыре человека получили легкие ожоги. Им оказали помощь на месте. По словам собеседника, среди пострадавших есть ребенок. По последним данным, пострадали семь человек, двое из них — военные.

Информации о погибших пока нет. Источник ТАСС в региональном МЧС рассказал, что взрывная волна выбила окна в жилых домах. Солдаты воинской части, которая находится рядом с горящим арсеналом, укрылись в бомбоубежище. Территория воинской части оцеплена.

Источник ТАСС говорит, что горят две площадки, на которых хранятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. «Просьба жителей города Ачинска сохранять спокойствие и исключить поездки в сторону указанного населенного пункта»,— говорится на сайте администрации Красноярского края.

В пресс-службе Красноярской железной дороги сообщили ТАСС, что на тушение пожара направлены два пожарных поезда. Губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что после взрывов на складе боеприпасов эвакуируют несколько сотен человек. В первую очередь эвакуируют жителей населенных пунктов в радиусе 20 км от военного склада в Ачинске. В региональном МЧС заявили, что почти тысячу человек эвакуировали из трех населенных пунктов и детского лагеря.

Губернатор Красноярского края Александр Усс также вылетел на место происшествия. «Было принято решение оперативно вылететь в Ачинский район, чтобы на месте разобраться в ситуации, заслушать доклады и дать необходимые поручения»,— сообщил пресс-секретарь губернатора Николай Базаров.

Глава Минобороны Сергей Шойгу направил в Ачинск своего заместителя Дмитрия Булгакова с группой специалистов.

Константин Воронов, Новосибирск