Балтзавод стал единственным участником конкурса на постройку третьего и четвертого ледоколов серии 22220

Балтийский завод, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК), стал единственным участником конкурса ФГУП «Атомфлот» на постройку третьего и четвертого ледоколов серии 22220 (ЛК-60), следует из данных портала госзакупок.

Начальная стоимость контракта составляет 100 млрд рублей. Комиссия признала заявку Балтзавода соответствующей требованиям, но конкурс по причине отсутствия конкурентов признан несостоявшимся. Предложения по снижению цены, а также итоговый протокол на портале пока не размещены.

Источники “Ъ-СПб” ранее предполагали, что помимо входящего в ОСК Балтзавода, который уже строит три ЛК-60, в конкурсе планировали участвовать «Звезда» и подконтрольный группе «Ак Барс» керченский «Залив», но Балтзавод, признавали эксперты, оставался наиболее вероятным победителем конкурса.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Балтийский завод получил заказ на строительство еще двух атомных ледокола ЛК-60 для «Атомфлота» в дополнение к уже строящимся трем судам проекта 22220. Также сообщалось, что побороться с Балтзаводом за новый заказ намеревались дальневосточная судоверфь «Звезда» и крымский «Залив».

Яна Войцеховская