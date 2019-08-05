Суд продлил арест аспиранта МГУ Азата Мифтахова до 7 сентября

Головинский суд Москвы на месяц продлил арест аспиранту механико-математического факультета МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России», сообщил «МБХ медиа» со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину. Аспирант останется под стражей до 7 сентября.

«Продлили до 7 сентября, аргументы все такие же. Может скрыться от следствия, а также то, что до сих пор нет результатов химической экспертизы вещей, изъятых из его комнаты, хотя назначена она была еще три месяца назад»,— заявила госпожа Сидоркина.

25-летний Азат Мифтахов и пять студентов МГУ были задержаны в начале февраля по подозрению в причастности к изготовлению взрывного устройства (ст. 223.1 УК РФ), которое было прикреплено к газовой трубе в подмосковной Балашихе. Позднее всех отпустили, оставив в статусе свидетелей.

Следствие считало, что устройство собрал именно Азат Мифтахов, придерживающийся анархических убеждений. 12 февраля его снова задержали по делу о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) за поджог офиса «Единой России» в столичном районе Ховрино в январе 2018 года. Аспирант считает дело сфабрикованным.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Мосгорсуд оставил под стражей Азата Мифтахова».