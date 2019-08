«Зенит» прокомментировал слухи о возможном конфликте фанатов с Малкомом на расовой почве

ФК «Зенит» в своем официальном Twitter разместил пост, комментирующий слухи о якобы возможном конфликте на расовой почве между фанатами клуба и новичком команды — бразильским полузащитником Малкомом, перешедшим из «Барселоны». В переводе с английского сообщение звучит следующим образом: «54 078 человек приветствуют нашего новичка Малкома. Убедитесь сами, а не через слова других».

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj