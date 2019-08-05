Опубликованы эскизы проекта здания самарского драмтеатра в Струковском саду

Фото: Дмитрий Орлов

Архитектор Дмитрий Орлов опубликовал эскизы расширения самарского академического театра драмы им. Горького в Струковском саду. Изображения размещены на странице архитектора в Facebook.

«Тут плохо решена технология, плохо решена связь террас с парком, здание слишком активно в парк вторгается. Но визуально он мне больше других вариантов нравится. Это не будет реализовано, это и не планировалось реализовывать»,– написал в посте Дмитрий Орлов.

Архитектор также пояснил, что представленные изображения являются частью эскизного исследования, которое было сделано, чтобы «посмотреть, как будет выглядеть проговоренное словами решение».

Самарский академический театр драмы им. Горького был основан в 1851 году. Его здание было построено в 1888 году. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения. В последнее время здание нуждается в реконструкции.

Ранее Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на корректировку проекта реконструкции драмтеатра за 104,5 млн руб. Помимо реконструкции существующего здания театра планировалось построить его новый корпус в Струковском саду и мост, который соединит оба объекта. Но в понедельник губернатор Дмитрий Азаров отменил этот конкурс.

Георгий Портнов