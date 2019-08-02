Проект реконструкции самарского драмтеатра оценен в 104,5 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который скорректирует проект реконструкции Самарского академического театра драмы имени Горького. Стартовая цена контракта составляет 104,5 млн руб. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Работы по реконструкции объекта планируется провести в два этапа. На первом из них под нужды драмтеатра будет приспособлено здание в Струковском парке. При этом предполагается обустройство мостового пешеходного перехода над ул. Куйбышева, который соединит помещение в Струковском саду с уже построенным зданием театра. На втором этапе действующее здание театра предполагается отреставрировать представляющих собой историко-культурную ценность элементов здания. Все заявки будут рассмотрены к 5 сентября текущего года.

Самарский академический театр драмы им. Горького был основан в 1851 году. Его здание было построено в 1888 году. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения. В последнее время здание нуждается в реконструкции.

Георгий Портнов