Власти отказались от планов строить здание драмтеатра в Струковском саду Самары

Новое здание для Самарского академического театра драмы им. Горького в Струковском саду строиться не будет. Об этом сообщил губернатор Самарской области в «Твиттере».

«В Струковском саду не будет здания. Конкурс объявлен по недомыслию министерства и будет отменен в понедельник»,– говорится в сообщении.

Самарский академический театр драмы им. Горького был основан в 1851 году. Его здание было построено в 1888 году. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения. В последнее время здание нуждается в реконструкции.

Ранее Управление капитального строительства Самарской области объявило конкурс на корректировку проекта реконструкции драмтеатра за 104,5 млн руб. Помимо реконструкции существующего здания театра планировалось построить его новый корпус в Струковском саду и мост, который соединит оба объекта.

Георгий Портнов