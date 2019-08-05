На протестах в Гонконге задержаны более 80 человек

Жители Гонконга вышли на очередную акцию протеста против нового закона об экстрадиции, сообщает газета South China Morning Post. В пресс-службе полиции Гонконга рассказали, что с начала протестов были задержаны 500 человек, 82 из которых — на акции 5 августа.

По словам представителя полиции, протестующих задерживают за участие в несанкционированной акции, массовые беспорядки, воспрепятствование работе полиции и хранение оружия. С начала протестов 9 июня полиция тысячу раз применяла слезоточивый газ. В результате столкновений пострадали 139 полицейских.

Протесты в Гонконге не прекращаются с начала июня. Поводом для них стал новый закон об экстрадиции, который, как считают оппозиционеры, направлен против диссидентов, бежавших из материкового Китая в Гонконг. Сперва власти Китая не обратили внимания на протесты в Гонконге. Однако 21 июля протестующие атаковали представительство центрального народного правительства в Гонконге и облили краской государственный герб. В Пекине это посчитали недопустимым оскорблением. После этого Минобороны страны заявило, что китайская армия готова разгонять протесты в Гонконге.

О последних акциях протеста в Гонконге — в публикации “Ъ”.