Китайская армия готова разгонять протесты в Гонконге

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова принять участие в подавлении беспорядков в Гонконге, если соответствующая просьба поступит от властей автономного района. Об этом на пресс-конференции, посвященной выходу так называемой Белой книге по вопросам национальной обороны, сообщил официальный представитель министерства обороны страны У Цянь.

«Действия некоторых радикально настроенных участников протестов, подвергших сомнению власть центрального правительства… совершенно недопустима»,— заметил представитель министерства У Цянь, которого цитируют международные средства массовой информации, включая Financial Times. Господин У добавил, что закон о гонконгском гарнизоне НОАК ясно позволяет «при необходимости просить центральное народное правительство помощи в поддержании общественного порядка». По словам господина У, вооруженные силы Китая «внимательно» следят за ситуацией.

Протесты в Гонконге практически не прекращаются с начала июня этого года. Поводом для них стала попытка принятия закона об экстрадиции, который, как считают оппозиционеры, может использоваться для борьбы с диссидентами, бежавшими из материкового Китая в Гонконг. Более или менее спокойное отношение центральных властей Китая к протестам в Гонконге, резко изменилось после того, как в воскресенье, 21 июля, группа протестующих напала на здание представительства центрального народного правительства в Специальном административном районе Гонконг. В ходе нападения краской было испорчено изображение государственного герба Китайской Народной Республики. В Пекине это посчитали недопустимым оскорблением.

В настоящее время в Гонконге расквартировано около 6 тыс. военнослужащих НОАК.

О последних акциях протеста в Гонконге — в публикации “Ъ”.

Николай Нерехтов