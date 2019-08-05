Экспобанк обжаловал мировое соглашение экс-владельцев «Сибмоста» и кредиторов

Экспобанк обжаловал в кассации решение арбитража о заключении мирового соглашения между кредиторами мостостроительной компании «Сибмост» и ее бывшими совладельцами Владиславом и Альбертом Кошиными. Суд рассмотрит жалобу банка в сентябре.

Дело о банкротстве Владислава и Альберта Кошкиных было прекращено судом летом этого года. Господа Кошкины заключили мировое соглашение с кредиторами сроком на 10 лет. Владислав Кошкин должен погасить 45% требований кредиторов, остальное будет прощено, Альберт Кошкин — 65%. Общая сумма требований к ним — более 6 млрд руб.

В то же время «Экспобанк» не смог обжаловать решение суда, отказавшего банку в заключении на 3,5 года мирового соглашения с АО «Сибмост». В мае в компании была введена процедура наблюдения. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

Дело о банкротстве «Сибмоста» рассматривается с 2016 года. Сумма предъявленных требований — около 8 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка «Сибмоста» в 2018 году — 2,8 млрд руб. (в 2017 году — 2,1 млрд руб.), чистый убыток — 874,4 млн руб. (в 2017 году — 2,5 млрд руб.).

О мировом соглашении Альберта и Владислава Кошкиных — в материале “Ъ-Сибирь” «Банкротство со скидкой»

Оксана Павлова