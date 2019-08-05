Замглавы МИД России назвал США «могильщиками» Договора о РСМД

Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков заявил, что США стали «могильщиками» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). «Неизбежны далеко идущие негативные последствия для всей архитектуры международной безопасности и стратегической стабильности. Вина за это целиком и полностью лежит на американской стороне. Именно США стали могильщиками договора. Они запустили и завершили процедуру одностороннего выхода из него»,— сказал господин Рябков на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Россия не разделяет с США ответственность за выход из договора. Представитель МИД России настаивает на том, что Москва сделала «максимум возможного», чтобы договор оставался в силе.

Господин Рябков указал на возрастание рисков начала гонки вооружения. «Но мы извлекаем уроки из прошлого, и эффективный и с военной, и с экономической, и с финансовой точек зрения ответ или ответы на новые вызовы, несомненно, мы можем найти — в этом ни у кого не должно быть сомнений, это доказано на практике»,— заявил заместитель главы МИД РФ.

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Ранее российские Министерство иностранных дел заявило, что Россия не будет развертывать наземные ракеты средней и меньшей дальности в регионах, где нет американских ракет того же класса. Заявление было сделано после того, как было официально объявлено об окончании действия договора.

Напомним, в феврале США заявили, что временно прекращают участие в договоре. С этого момента начался шестимесячный переходный период, в течение которого можно было разрешить разногласия по договору. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора из-за ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, должна быть уничтожена, поскольку дальность ее полета превышает 500 км. Москва эти обвинения отрицала.

О том, как собираются теперь контролировать ракеты средней и меньшей дальности, читайте в публикации “Ъ”.