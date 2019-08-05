Эксперты Столыпинского института прогнозируют рецессию в России в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может произойти в 2019 году, считают эксперты Института экономики роста имени Столыпина (его наблюдательный совет возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов). Минэкономики ранее допускало рецессию в 2021 году.

Росстат по итогам первого квартала текущего года оценил рост экономики в 0,5%. Этот рост, по мнению экспертов института, объясняется успехами крупных предприятий и госсектора. При этом анализ реестра субъектов малого и среднего предпринимательства показал уменьшение их экономической активности.

В частности, за первые шесть месяцев число работников малых и средних предприятий сократилось на 1,6% год к году (более чем на 257 тыс. человек). Как считают эксперты, это обусловлено тем, что часть малых предприятий перешла в разряд микропредприятий. При этом количество малых и средних предприятий за полгода снизилось на 7–8% (на 18,2 тыс. малых и 1,5 тыс. средних предприятий).

«Учитывая текущую экономическую политику (жесткая налоговая политика и жесткая денежно-кредитная политика) и слабый эффект национальных проектов, техническая рецессия в экономике может быть зафиксирована уже в 2019-м, а не в 2021 году, как предсказывает Минэкономразвития»,— говорится в докладе экспертов, который приводит РБК.

Ранее рейтинговое агентство АКРА понизило прогнозы роста ВВП России на 2019–2023 годы. Впервые в базовом варианте допущен экономический рост в 2019-м ниже 1% ВВП и рецессия в 2020-м на 0,5% ВВП при наихудшем сценарии. Основанием для этого стало ожидание краткой эндогенной рецессии в США в 2020 году и снижения темпов роста мировой экономики уже в этом году.

Подробности — в публикации “Ъ” «Слабый и еще слабее».

О прогнозе экономического роста аналитиков ЦБ читайте в публикации “Ъ” «Прогноз крепчает».