Шаманы принесли жертву богам для прекращения стихийных бедствий в Сибири

Около 50 шаманов из России, Германии, Монголии и Польши провели в минувшее воскресенье обряд на острове Ольхон на Байкале, чтобы прекратить пожары и наводнения в Сибири, сообщили «РИА Новости» в межрегиональной организации шаманов «Тэнгери». Во время обряда шаманы принесли жертву богам в виде еды.

«Обряд прошел хорошо. Его смысл — предотвращения различных бедствий, в том числе пожаров и наводнений. Сделать так, чтобы у людей было счастье — вот в чем значение тайлагана»,— сказала ТАСС председатель шаманской организации «Хун шубуун» («Лебедь») Нима Борокшонов.

Напомним, в июне 2019 года в Восточной Сибири начались крупные пожары и наводнения. На территории Красноярского края и Иркутской области горели около 1,8 млн га леса. Основную часть возгораний было решено не тушить из-за экономических соображений. Дым от лесных пожаров перекинулся на соседние регионы.

Иркутская область, помимо пожаров, пережила две волны паводка. К утру 5 августа остаются подтопленными 29 многоквартирных домов в городе Байкальске, а также 317 приусадебных участков, один детский сад и девять участков автомобильных дорог в шести других населенных пунктах.

Как развивалась ситуация с лесными пожарами — в материале “Ъ-Сибирь” «Просто огонь»

Юлия Сасевич