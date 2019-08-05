Число подтопленных домов в Иркутской области резко сократилось

29 многоквартирных домов в единственном населенном пункте Иркутской области — городе Байкальске — остаются к 5 августа подтопленными в результате второй волны паводка. По данным МЧС, в городе откачивают воду из подвальных помещений двумя мотопомпами. Напомним, к утру 1 августа под водой были почти 1,8 тыс. жилых домов в 44 населенных пунктах.

Также в зоне затопления остаются 317 приусадебных участков, один детский сад и девять участков автомобильных дорог в шести населенных пунктах — в городах Нижнеудинск и Тулун, селах Карымск, Уян и Кимельтей, а также деревне Нижний Хазан. В настоящее время специалисты разбирают завалы, откачивают воду мотопомпами и просушивают дома тепловыми пушками. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены свыше 3,1 тыс. человек и 905 единиц техники.

25 июня из-за сильных дождей в Иркутской области началось наводнение. В результате подтопило почти 11 тыс. домов в 110 населенных пунктах. Президент Владимир Путин объявил наводнение чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. В июле в Иркутской области началась вторая волна паводка. Наиболее тяжелая ситуация наблюдалась в Тулуне, как и во время первой волны.

О ситуации в регионе читайте в публикации “Ъ” «Иркутская область готовится ко второй волне»

Илья Николаев