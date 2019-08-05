Главные анонсы 5 августа

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В Петрозаводске суд начнет повторное рассмотрение дела о гибели детей на Сямозере в отношении экс-главы карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и врио руководителя ведомства Людмилы Котович. Трагедия произошла в Карелии 18 июня 2016 года. Группа детей под руководством инструкторов вышла на лодках на Сямозеро и попала в шторм. Одна из лодок перевернулась.В результате погибли 14 детей. О ходе дела

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