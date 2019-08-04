Сотрудник ОМОНа пострадал в драке с фанатами на матче «Зенит» — «Краснодар»

В потасовке с фанатами на матче «Зенит»—«Краснодар» в Санкт-Петербурге пострадал боец ОМОНа. Уже после окончания игры вне территории стадиона со стороны болельщиков кто-то бросил в правоохранителей тяжелый предмет, угодивший в одного из силовиков. Пострадавшего доставили в травмпункт для оказания необходимой медицинской помощи.

В настоящий момент его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, что в перерыве футбольного матча «Зенит»—«Краснодар» на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге произошла драка фанатов с омоновцами. ФК «Зенит» совместно с правоохранительными органами инициировал расследование инцидента. Собственную проверку также проводит Российская премьер-лига. При этом в пресс-службе петербургского клуба стычку фанатов с ОМОНом назвали кратковременным столкновением.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург