РПЛ проверит столкновение фанатов с ОМОНом на матче «Зенит» — «Краснодар»

Российская премьер-лига (РПЛ) проверит обстоятельства столкновения футбольных болельщиков с ОМОНом во время матча чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Краснодаром» на Газпром-Арене в Санкт-Петербурге, заявил представитель лиги Александр Мейтин.

«Мы запросим все материалы по произошедшему, будет проведена проверка. Заявление по произошедшему мы дадим в самое ближайшее время»,— сказал господин Мейтин (цитата по ТАСС).

О проверке инцидента также заявил футбольный клуб «Зенит».

Столкновение фанатов с ОМОНом произошло 3 августа во время перерыва в зоне для курения. На видеозаписях слышно, как болельщики кричат «один за всех и все за одного». Сам матч закончился со счетом 1:1.

Напомним, в июле на матче «Ростов» — «Спартак» произошла стычка между бойцами ОМОНа и фанатами «Спартака», в результате которой госпитализировали восемь человек. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Ростов» оштрафовали на 650 тыс. руб., а «Спартак» — на 150 тыс. руб. Московский футбольный клуб обратился в Генпрокуратуру.

Подробнее о последствиях стычки на матче «Ростов» — «Спартак» — в публикации “Ъ”.