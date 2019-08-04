Глава Торгово-промышленной палаты: Россия не может заменить все импортные продукты

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает, что Россия не способна полностью заменить импорт продуктов. «Думаю, в России на сегодняшний день невозможно достичь стопроцентного замещения продуктов питания, мы не можем выращивать у себя, допустим, бананы или ананасы»,— сказал господин Катырин (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, вопрос импортозамещения должен рассматриваться как одно из направлений аграрно-промышленного комплекса.

«При этом защищать отечественный рынок продовольствия и сельского хозяйства необходимо всегда, это ежедневная и кропотливая работа, так действуют все развитые страны. Необходимо учитывать, что один работник сельского хозяйства даёт десять рабочих мест в смежных отраслях, это основа любой нации»,— добавил господин Катырин.

6 августа 2014 года президент России Владимир Путин ввел запрет на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции. В числе этих стран — США, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а также страны ЕС.

Господин Путин заявил, что Россия в результате санкций недополучила около $50 млрд, Евросоюз — около $240 млрд, США — $17 млрд. По его словам, России удалось реализовать программы импортозамещения на 667 млрд руб.

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что агропромышленный рынок ЕС показал устойчивость к российским ответным санкциям. По ее словам, экономика РФ понесла больше потерь, но не только из-за ограничений.

О том, как в России работали над доктриной продовольственной безопасности, читайте в публикации журнала «Огонек» «Догнать и накормить».