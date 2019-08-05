ЦСКА пристроился за «Зенитом»

Четвертый тур чемпионата России не привел к смене лидера. Им остался петербургский «Зенит», который на своем поле имел преимущество во встрече с «Краснодаром», но в итоге в компенсированное время смог добиться лишь ничьей — 1:1. А вот на второе место вышел ЦСКА, который после поражения от «Крыльев Советов» в первом туре одержал третью победу подряд. На этот раз армейцы в Казани сломили сопротивление «Рубина», забив в первом тайме один гол и отстояв после перерыва минимальное преимущество.

В самом начале сезона бывает очень трудно сразу же определить, в каком направлении будет развиваться та или иная команда. Взять, например, ЦСКА. После поражения, которое он потерпел на самом старте от «Крыльев Советов», болельщикам армейцев могло показаться, что ничего хорошего их клуб в ближайшее время не ждет. Однако прошло еще три тура — и ЦСКА уже второй, отставая всего на одно очко от лидирующего «Зенита». Вслед за двумя домашними победами над «Оренбургом» и «Локомотивом» последовал успех в выездной встрече с «Рубином».

Имея в своем распоряжении «Казань Арену», один из лучших стадионов премьер-лиги, «Рубин», однако, сейчас вынужден принимать соперников по чемпионату России на стадионе «Центральный». Причиной тому стало решение о проведении на «Казань Арене» в конце августа церемоний открытия и закрытия WordSkills-2019 — чемпионата мира по профессиональному мастерству среди представителей рабочих профессий. Таким образом, футболистам временно пришлось вернуться на стадион, с которым у бывшего защитника и нынешнего главного тренера «Рубина» Романа Шаронова связаны воспоминания с золотыми медалями сезонов 2008 и 2009 годов. И в прошлом туре, кстати, казанцы добились там победы над «Ахматом».

В дебюте встречи «Рубин» выглядел не менее активно, чем гости, но в середине первого тайма ЦСКА полностью завладел инициативой. На острие атаки по очереди оказывались Кристиян Бистрович, Никола Влашич и Федор Чалов, чей опасный удар накрыл Данил Степанов. Вскоре шанс был у Арнора Сигурдссона, которого на ударную позицию вывел Мариу Фернандес, а затем именно бразилец решил исход первого тайма. Когда уже казалось, что вратарю хозяев Юрию Дюпину до перерыва удастся остаться «сухим», защитник сборной России блеснул индивидуальным мастерством и выложил мяч под удар Чалову, неотразимо пробившему в верхний ближний угол.

Во втором тайме «Рубин» стал все чаще беспокоить Игоря Акинфеева. Опаснейший прострел получился у Павла Могилевца, но Вячеслав Подберезкин не сумел подстроиться под мяч, а Бека Микелтадзе — точно пробить с острого угла. Вскоре Видар Эрн Кьяртанссон опередил защитника Звонимира Шарлию, но тот в последний момент все-таки помог своему вратарю нейтрализовать этот выпад. Уже в компенсированное время Подберезкин навесом с правого фланга нашел Филипа Уремовича, однако и тот головой пробил мимо цели. Гол вроде бы назревал, но ЦСКА все-таки выстоял. И записал на свой счет три очка, второй матч подряд оставив свои ворота в неприкосновенности.

Что касается состоявшейся в субботу вечером центральной встречи тура, в которой «Зенит» принимал «Краснодар», то там хозяева с трудом добились лишь ничьей. Большое преимущество петербуржцев никак не воплощалось хотя бы в один гол, а за десять минут до конца матча они еще и пропустили. Ошибку допустил вратарь Андрей Лунев, который зачем-то покинул свое место в тот момент, когда защитник Дуглас Сантос в борьбе с нападающим Кристофером Ульссоном пытался отпасовать голкиперу головой.

Лишь после этого «Зениту» все-таки улыбнулась удача. Произошло это уже в компенсированное время, когда новобранец «Краснодара», голландский полузащитник Тонни Вилена, вместо того чтобы сыграть попроще, решил продемонстрировать в центре поля свое индивидуальное мастерство. Однако на его пути оказался Бранислав Иванович. И трехходовка с участием Магомеда Оздоева, Сердара Азмуна и Артема Дзюбы принесла петербуржцам одно очко. Бразильский форвард Малком, перешедший в «Зенит» из «Барселоны» в пятницу, провел на поле около 20 минут и был заметен, хотя взаимопонимания с партнерами ему не хватало.

Миром разошлись и соперники по классическому московскому дерби — «Спартак» и «Динамо», которые совместными усилиями организовали первую в нынешнем чемпионате нулевую ничью. В составе красно-белых также дебютировал новичок — чемпион мира 2014 года немец Андре Шюррле, отыгравший весь второй тайм и выделявшийся активностью. При этом больше половины игрового времени красно-белые провели в меньшинстве. За удар шипами в живот вратаря Антона Шунина еще до перерыва был удален аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе, которого, скорее всего, теперь ожидает дисквалификация.

Евгений Федяков