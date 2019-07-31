Развитие Новороссийска связано с нацпроектами

В городе-герое реализуется 31 муниципальный проект, разработанный на основании майских указов Владимира Путина

Всего в России разработано 1 2национальных проектов, они разбиты по базовым направлениям, а внутри каждого из них существует по нескольку направлений. ­Базовыми проектами являются: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт». На их основании в Новороссийс­ке разработан 31 муниципальный проект, каждый из которых уже реализуется.

Производительность труда

Согласно нацпроекту средний рост производительности труда в стране должен увеличиваться ежегодно на 5% до 2024 года. В то же время в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 203 0года заложено увеличение производительности труда на 5,5% в год. Региональная власть определила, что именно этот показатель обеспечит региону устойчивое развитие. «Повышение производительности труда я считаю ключевой целью. Ее достижение способно обеспечить крепкий фундамент для опережающего экономического развития, прорывного роста валового внутреннего продукта в отраслях, закрепленных в майском указе президента»,— рассказал Игорь Дяченко.

На данный момент 33новороссийских предприятия включено министерством экономики края в список потенциальных участников президентского проекта. Три предприятия уже зарегистрировались на сайте производительность.рф. С компа­нией «Выбор-С» и Птицефабрикой «Новороссийск» будет работать Федеральный центр компетенций. Менеджеры среднего звена этих компаний в ближайшее время пройдут обучение по программе «Лидеры производительности» в одном из ведущих вузов страны: Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ. Также к каждому участнику нацпроекта придут эксперты, которые на месте будут помогать бизнесу совершенствовать процессы производства.

«На территории нашего города многими предприятиями уже самостоятельно реализуются программы повышения производительности труда. Наилучшие результаты могут быть достигнуты при объединении усилий хозяйствующих субъектов и исполнительных органов власти»,— рассказал мэр Новороссийска. Также, по его словам, администрацией разработана «дорожная карта» по бережливому муниципалитету и предусмотрено выделение грантов хозяйствующим субъектам и бюджетным учреждениям. Задача бережливых технологий — упростить для населения получение муниципальных и государственных услуг и повысить эффективность работы органов исполнительной власти.

Развитие МСП

К 2024 году, согласно Стратегии развития Краснодарского края, до 2030 года в сфере МСП должно быть занято 1 млн 50 тыс. человек. «Чтобы достичь этого показателя, необходимо применять эффективные меры поддержки предпринимательства. Задача муниципалитета — совместно с краевыми властями максимально информировать субъекты МСП о том, чем мы им можем помочь в развитии их бизнеса. С этой ­целью в Новороссийске на регулярной основе проводятся совещания, на которые приглашаются представители деловых кругов и сотрудники минсельхоза, депинвестиций, департамента промышленной политики региона»,— рассказал Игорь Дяченко. Также о мерах поддержки можно узнать в Коворкинг-центре «Деловая Среда», который открылся в городе-герое в апреле прошлого года. Здесь начинающие предприниматели имеют возможность пользоваться бесплатным офисом с переговорной комнатой, получить консультацию по юридическим и финансовым вопросам и даже обратиться за помощью к уполномоченному по защите прав предпринимателей. «„Деловая среда“ выступает в качестве примера успешного сотрудничества бизнеса и власти Новороссийска»,— рассказал мэр города.

«На территории нашего города многими предприятиями уже самостоятельно реализуются программы повышения производительности труда. Наилучшие результаты могут быть достигнуты при объединении усилий хозяйствующих субъектов и исполнительных органов власти»

В области развития МСП в Новороссийске также претворяются в жизнь муниципальные проекты: «Формирование схемы размещения нестационарных объектов», «Мониторинг деятельности вновь созданных хозяйствующих субъектов». Муниципалитет перешел на электронное ведение похозяйственного учета ЛПХ, что упростит процедуру получения выписок и различного рода справок для селян, ведущих личное подсобное хозяйство.

Развитие экспорта

С прошлого года представители кубанского бизнеса, ориентированные на экспорт, получили возможность обучать своих сотрудников по образовательной программе Российского экспортного центра, которая на сегодняшний день включает в себя 11 тематических модулей, начиная с основ ведения экспорта и заканчивая изучением таможенных и правовых вопросов. Ранее семинары проводились в краевой столице, однако уже с этого года образовательные модули проходят в Новороссийске.

В рамках государственной поддержки, предоставляемой различными структурами исполнительной власти региона малому и среднему бизнесу, удалось увеличить количество предприятий, реализующих продукцию за рубеж. Адресатами подоб­ных мер стали ЗАО «Абрау-Дюрсо» и ИП Ю. А. Атанов. В магазинах Швейцарии и Германии уже представлена винодельческая продукция новороссийского завода, а индивидуальный предприниматель реализует за рубеж рыбу и морепродукты. ­Среди других экспортеров, зарегистрированных в Новороссийске, ЗАО «Птицефабрика „Новороссийск“», ОАО «Новоросцемент», ООО «Ново­росметалл» и ООО «Парма».

Цифровая экономика

Сегодня в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Новороссийске реализуется три муниципальных проекта: «Повышение уровня финансовой грамотности», «Новороссийск — безналичный город», «Электронный документооборот». В результате проведенных мероприятий в 2018 году установлено более 2000 терминалов безналичной оплаты в учреждениях социальной сферы и сельских округах. Общий прирост по безналичным платежам составил 107,1 млн руб., в сельских округах — 5,4 млн руб.

В апреле в Новороссийске состоялось официальное открытие Всероссийской неде­ли финансовой грамотности для детей и молодежи. Торжественная церемония была проведена на базе ГМУ имени адмирала Ф. Ф. Ушакова. Новороссийск специально выбран площадкой для открытия, ­поскольку в городе ведется активная работа в рамках федерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации».

Кроме того, в рамках нацпроекта Управлением делопроизводства администрации города реализуется проект по внедрению электронного документооборота. К концу 2019 года планируется, что доля обеспеченных рабочих мест, участвующих в элект­ронном документообороте и сохранении поступающей документации на электронных носителях, составит 100%.

«Умный» город

В 2018 году Новороссийск вместе с Краснодаром и Сочи вошел в Международный клуб устойчивых и умных городов и на Российском инвестиционном форуме-2019, состоявшемся в феврале, в составе этой тройки принял участие в экспозиции, посвященной концепции «Умного города». Сегодня этот проект реализуется в рамках Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года. Уже в этом году затраты на него составили около 150 млн руб.

Значительная часть «умных» сервисов в Новороссийске разрабатывается и внедряется на базе Центра «Безопасный город». В данный момент происходит модернизация системы видеонаблюдения. Администрация города увеличивает количество камер, которые устанавливаются в общественных зонах: на пляжах, в торговых цент­рах, учреждениях образования и культуры. Этот же мониторинговый центр отслеживает движение общественного транспорта и автомобилей аварийных служб, которые оснащены оборудованием ГЛОНАСС.­ На сайте «Безопасного города» жители Новороссийска имеют возможность не только узнать расписание автобусов и троллейбусов, но и определить их реальное местоположение. В планах администрации муниципального образования создать на базе «Безопасного города» платформу по сбору онлайн-данных показаний счетчиков инженерных сетей.

В данный момент департамент информатизации и связи края совместно с администрацией Новороссийска разрабатывает платформу по взаимодействию с населением «Активный горожанин». Этот сервис позволит жителям Новороссийска участвовать в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Демография

Главные цели нацпроекта — увеличение продолжительности жизни новороссийцев, повышение рождаемости, вовлечение большего количества людей в занятия физической культурой и спортом. В рамках регио­нального проекта «Содействие заня­тости женщин — создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» в Новороссийске в данный момент ведется строительство двух детских садов: в 13-м микрорайоне на 280 мест и в ст. Натухаевской на 240 мест. В этом году планируется сдача их в эксплуатацию. Кроме того, у частного инвестора выкуплен детский сад «Дошкольник» на 280мест. В данный момент готовится проектная документация на последующее строительство садов по улицам Южной и Красина в Цемдолине. Всего же в ближайшие годы в Новороссийске планируется ввести в эксплуатацию 2,5 тыс. мест для детей дошкольного возраста.

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования детей в возрасте до трех лет» в Новороссийске в данный момент ведется строительство двух детских садов: в 13-м микрорайоне на 280 мест и в ст. Натухаевской на 240 мест

По данным мэрии города-героя, более половины жителей Новороссийска занимается физической культурой и спортом. Этот показатель составляет 51,3%. Для большего вовлечения людей в здоровый образ жизни в 2019 году открыт спортивно-оздоровительный центр «Надежда», произведена реконструкция стадиона в ст. Натухаевской. Получено подтверждение финансирования по строительству малобюджетного спортивного комплекса в пос. Верхнебаканский. Подходит к концу проектирование спорткомплексов в с. Гайдук и ст. Натухаевской. В с. Абрау-Дюрсо оформляется земельный участок под строительство спортобъекта. Объявлены конкурсные процедуры по проектированию крытой теннисной школы и зала спортивных единоборств.

Образование

В текущем году и в ближайшей перспективе в Новороссийске будут активно строиться новые школы, а также пристройки к ним. «Одна из важнейших задач, сто­ящих перед муниципалитетом,— перевести обуче­ние детей в одну смену»,— отмечает Игорь Дяченко. В частности, уже построено общеобразовательное учебное заведение на 1100 мест в 13-м микрорайоне. В администрацию края переданы документы для выделения финансирования на строительство школы в 16-м микрорайоне на 1550 мест и пристройки к СОШ №2 4в ст. Раевской на 400 мест. Передана на экспертизу проектно-сметная документация по школе в 15-м микрорайоне на 1100 мест. Заключены контракты на подготовку проектов пристроек к школам №10 и 28. Всего до 2025 года на средства федерального и регионального бюджетов в городе появится более 10 тыс. новых мест в общеобразовательных учреждениях.

Национальным проектом «Образование» не только предусмотрено строительство новых объектов, но и модернизация и цифровизация существующих заведений. Так в 2019году в четырех сельских школах (СОШ №23, 24, 26, 30) создаются цент­ры гуманитарного и цифрового профиля. ­Сегодня приобретается оборудование для кабинетов технологии, информатики, ОБЖ. Всего в текущем году на подготовку школ к новому учебному году из городского бюджета выделено 100 млн руб. 24 педагога прошли курсы повышения квалификации.

«Для реализации таких глобальных задач прежде всего нужны высококвалифицированные кадры. Я знаю, что сегодня есть проблема кадрового дефицита. Поэтому в рамках реализации указа мы проработали вопрос о дополнительных стимулах для привлечения молодых и амбициозных специалистов в образовательные организации, создаем условия для развития наставничества, что, безусловно, положительно скажется на повышении качества образования»,— сообщил мэр Новороссийска Игорь Дяченко.

Жилье и городская среда

Этот нацпроект объединяет три региональных проекта: «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обес­печение устойчивого сокращения непри­годного для проживания жилищного фонда». Перед исполнительной властью, в част­ности, поставлена задача обеспечить господдержкой молодые и многодетные ­семьи, семьи работников бюджетной сферы при приобретении жилья. В Новороссийске в текущем году семь молодых семей уже получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. Также выдано пять сертификатов на покупку жилья нуждающимся категориям граждан. В планах выделить еще четыре сертификата. Также в этом году 66 детей-сирот получат новые квартиры.

В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году будет благоустроено четыре дворовые и две общественные территории. ­За счет средств городского бюджета выполнено обустройство трех скверов и семи тротуаров. Ведется благоустройство территории, прилегающей к храму Петра и Февронии, и площадок при двух строящихся детских садах. Заключены контракты на выполнение проектно-сметной документации по благоустройству парка имени Фрунзе и Южных прудов. В перспективе необходимо разработать документацию на благоустройство пятой очереди набережной.

Идут работы и по региональному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Из ветхого и аварийного жилья планируется переселить в этом году 111 семей. Готовится экспертиза о признании трех многоквартирных домов аварийными.

Безопасные и качественные автодороги

В рамках федерального проекта в Новороссийске выполняется ремонт восьми дорог протяженностью 11,6 км, а также обустройство дороги «Обход 13-го жилого микрорайо­на», реконструкция и расширение ул. Видова от ул. Тобольского до ул. Кутузовской. Краевое и федеральное финансирование на 2019 год по данному нацпроекту составляет 550 млн руб. Из городского бюджета выделено еще 300 млн руб. «Ежегодно эту сумму будем увеличивать на 100 млн руб.»,— заявил мэр города. Он поставил перед службами задачу взаимодействовать в вопросах ремонта дорожной инфраструктуры с гражданами и общественными организациями для улучшения транспортной обеспеченности, регулировать застройку территорий, взаимодействовать с Федеральным дорожным агентством и подведомственными Росавтодору федеральными казенными учреждениями и, главное, рационально планировать работы.

Экология

В этом нацпроекте Новороссийск участвует в подпроекте «Чистая вода». Уже подготовили документы для вхождения в данную федеральную программу до 2021 года. На данный момент разработана документация на реконструкцию водопроводной насосной станции на Вербовой Балке и строительство насосной станции на отметке 215. Идет реконструкция Неберджаевского водохранилища. По инвестиционной программе МУП «Водоканал» выполняются работы на 100 млн руб. «Из городского бюджета на ремонт внутренних сетей и санацию выделено 200 млн руб. Программа рассчитана на пять лет начиная с 2019 года. Тем самым выполним поручение губернатора Кубани по замене 5-7% ветхих сетей ежегодно»,— рассказал Игорь Дяченко.

Культура

Основная цель проекта — к 2024 году увеличить на 15% число посещений жителями города библиотек, театров, музеев и других учреждений культуры, а также в пять раз — число обращений новороссийцев к цифровым ресурсам культуры. В городе действует три муниципальных проекта: «Библиотека меняет имидж», «Поэтическое творчество молодежи» и «Новороссийск — читающий город». В частности, в текущем году открывается несколько новых библиотек: в детском лагере «Глобус», в школе №34 и в детской школе искусств, а также интерактивная библиотека в сквере им. Пушкина. До конца года в Новороссийске появится еще три читальни.

Кроме того, администрацией края сов­местно с муниципалитетом планируется создать до 2024 года выставочный проект с цифровыми гидами в формате дополненной реальности на базе одного их музеев Новороссийска. Всего планируется запус­тить три подобных объекта в крае.