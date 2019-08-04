ЕС выразил надежду на освобождение всех задержанных на акции 3 августа

Евросоюз надеется, что 600 участников несанкционированной акции, задержанных сотрудниками правоохранительных органов, будут отпущены немедленно, заявила в Twitter Майя Косьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

«Россия: право на свободу собраний и выражения мнений является основой демократии без каких-либо попыток заставить замолчать представителей оппозиции»,— написала госпожа Косьянчич.

3 августа, прошла несанкционированная акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человека.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича, были задержаны более 50 несовершеннолетних. По подсчетам «ОВД-Инфо», не менее 90 несовершеннолетних. «ОВД-Инфо» также подсчитало, что на ночь в ОВД оставили 19 человек.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».