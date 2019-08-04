Главой партии «Слуга народа» может стать руководитель ее избирательного штаба Корниенко

Руководитель избирательного штаба партии «Слуга народа» Александр Корниенко может стать ее главой. Об этом написала в Facebook руководитель пресс-службы партии Евгения Кравчук.
Сейчас главой партии является политконсультант и спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. Его планируют выдвинуть на должность председателя Верховной рады.
После парламентских выборов, когда большинство в Верховной раде получила партия Владимира Зеленского «Слуга народа», начался процесс формирования правительства.
О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «“Слуга народа” ищет премьера».
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