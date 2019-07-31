«Власть и бизнес не могут жить и работать друг без друга»

Заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Огурцов рассказал о том, почему предпринимателям необходимо объединяться для дальнейшего развития экономики Кубани и создания благоприятных условий работы бизнеса

— Обычно бизнес пытается самостоятельно решать свои проблемы. Однако с каждым годом количество членов Краснодарского регионального отделения РСПП растет. Что мотивирует предпринимателей объединяться?

— Изначально структура Российского союза промышленников и предпринимателей была выстроена таким образом, чтобы запросы бизнеса учитывались при принятии решений на всех уровнях. В 90-е годы произошел слом экономического уклада СССР, был нарушен финансово-хозяйственный механизм, разорваны производственные связи – все это не могло не привести к краху экономики страны.

В стране в ходе приватизации появились новые собственники и появилась частная собственность на средства производства, а опыта управления такой страной не было. Учились жить по–новому и чиновники и предприниматели. И конечно же, нужен был такой общественный союз работодателей, который мог бы выражать интересы бизнеса при установлении новой законодательной базы в государстве нового типа. А на местах предпринимателю надо было просто выживать.

Само по себе без партнеров ни одно предприятие работать не может. Ведь, чтобы начать какое-то дело, нужно найти средства, арендовать или купить помещение или земельный участок, подключиться к инженерным сетям, а потом еще добраться и до покупателя. С этими хозяйственными вопросами сталкиваются все предприниматели, и большие и маленькие, иной бизнес может просто не дойти до начала производства продукции. Таких примеров немало. Например, когда предприниматель хочет открыть магазин, а ему озвучивают стоимость подключения к электросетям 3 млн руб., хотя площадь его коммерческого помещения — всего 50 кв. м. В подобных ситуациях бизнес вынужден искать союзников для решения своих проблем.

Еще один пример — раньше предприятия легкой промышленности края работали разрозненно. По одиночке ходили в администрацию края и муниципальные образования, пытаясь донести до власти свои проблемы, но в их работе не было системы, поэтому решение вопросов часто затягивалось. Для более системной работы наше региональное отделение РСПП создало комиссию по легкой промышленности, в которой мы объединили эти предприятия и стали проводить совместные мероприятия, добиваясь преференций для местных производителей в части сбыта продукции на территории края.

Порой предприниматели приходят к нам, чтобы решить свои частные проблемы, а в итоге выясняется, что они характерны для многих, и мы начинаем решать их, подключая руководителей министерств и департаментов края. И, надо сказать, нам идут на встречу. Когда мы вместе выстраиваем диалог с властью работа становится намного эффективнее. Сегодня КРО РСПП участвует в 33 общественных советах при различных ведомствах, включая прокуратуру, налоговую, антимонопольную службу и др.

— Цели у бизнеса и власти не всегда совпадают. При этом одна из ваших задач — выстроить отношения так, чтобы предпринимателей слышали на высоком уровне. Как это удается?

— На самом деле, власть и бизнес — это две структуры, которые не могут жить и работать друг без друга, потому что задачи, стоящие перед страной и выраженные президентом в майских указах, можно решить, только объединив усилия власти, бизнеса и общественности. Для того, чтобы росла экономика страны и благосостояние людей нужны стабильные и понятные условия для работы бизнеса. Любые программы реализуются, по сути, бизнесом в самых разных отраслях: строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. Так что если создать условия, в которых бизнес работать не сможет, то и в стране ничего не будет сделано.

К сожалению, по результатам опроса ВЦИОМ в июле с.г, эти условия вызывают опасения у бизнеса. 71% опрошенных российских бизнесменов считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса. И 72% опасаются еще большего снижения спроса на товары и услуги. Главными отрицательными факторами 81% назвали низкий уровень благосостояния граждан, 72% — коррупцию, 71% — цены на энергоносители. Более половины (по 62%) недовольны работой судебной системы, уровнем защищенности собственника и нормативно-правовым регулированием предпринимательства. Столько же сказали о плохой работе контрольно-надзорных органов.

У нас в крае тоже немало проблем с инвестиционным климатом, и об этом мы говорили на самых разных площадках. Вопросы, которые мы выносили на обсуждение от лица предпринимателей, слышат на разных уровнях краевой власти и пытаются решать существующие проблемы.

Ярким доказательством нашего взаимодействия стало заседание Комиссии по улучшению инвестиционного климата на Кубани под председательством губернатора края Вениамина Кондратьева 23 июля этого года. На заседании говорили о необходимости сопровождения инвестиционных проектов со стороны власти, о путях решения проблем, на которые указывали предприниматели, особенно во взаимоотношениях с естественными монополиями.

— Какие значимые мероприяия КРО РСПП провело за последний год и какой круг вопросов там обсуждался?

— Среди самых значимых я бы назвал координационный совет региональных отделений РСПП ЮФО, который мы провели в прошлом году в Сочи совместно с рабочей группой Евразийского экономического союза. На Совете поднимались непростые вопросы, поскольку в каждой стране действуют свои законы, особенно это касается таможенного законодательства. Тем не менее между нашими странами наблюдается рост товарооборота, да и процесс миграции рабочей силы требует своей координации. Нам нужно укреплять сотрудничество, так как жить друг с другом в добрососедстве и взаимовыгодном сотрудничестве странам СНГ гораздо выгоднее.

В марте 2019 году мы провели конференцию, посвященную корпоративному волонтерству, — это направление в РСПП курирует специально созданный комитет по социальной ответственности бизнеса. На конференции обсуждалась роль корпоративного волонтерства в развитии общественных институтов на территории, где размещены и работают крупные предприятия.

Кроме того, наша комиссия по развитию легкой промышленности выступила партнером в мероприятии «Дни школьной моды», организованной Департаментом промышленной политики Краснодарского края. И в этот раз мероприятие посетили не только учителя, но и представители власти, в том числе и губернатор края. Итогом этого мероприятия стало проведение селекторного совещания со всеми муниципальными образованиями края, где речь шла о создании условий для закупки школьной формы у кубанских производителей.

— В последние два года РСПП начало активно говорит об интеграции Целей устойчивого развития ООН в Краснодарском крае. О чем конкретно идет речь и зачем это бизнесу?

— На уровне Организации Объединенных Наций эти положения действуют уже 15 лет, и крупные компании по всему миру поддерживают Цели устойчивого развития и работают не только на свой финансовый результат, но и учитывают свое влияние на окружающую среду, улучшают условия работы сотрудников, проводят их обучение и многое другое. Разработана целая система индикаторов, на которые должен ориентироваться крупный бизнес в нефинансовых показателях своей работы, — пока преимущественно крупный, хотя впоследствии, думаю, к этому придут и средние, и малые компании. Краснодарский край также постепенно включается в эту работу, поскольку у нас в регионе довольно много крупных компаний, в том числе международного уровня.

«Порой предприниматели приходят к нам, чтобы решить свои частные проблемы, а в итоге выясняется, что они характерны для многих, и мы начинаем решать их, подключая руководителей министерств и департаментов края»

Как правило, интеграция Целей устойчивого развития подразумевает следование международным сертификатам (различным ISO), так что речь идет о вполне конкретных параметрах, которые размещены на сайте федерального РСПП. Что бизнес от этого получает? В первую очередь, позиционирование себя как социально ответственной компании, что положительно влияет на отношения с властью и обществом. Как вы помните, в 90-е годы в нашей стране едва ли не единственной задачей большинства компаний было получение прибыли — а как именно они ее получали, тогда никого волновало. Сегодня мы убеждены, что создание благоприятных условий работы людей в компаниях, снижение вреда для окружающей среды, благотворительность, все это должно стать нормой.

— Краевое отделение РСПП всегда активно участвовало в формировании законодательной базы — как на уровне региона, так и Федерации. Какие законы, по вашему мнению, оказывают наибольшее влияние на развитие бизнеса в этом году?

— Наша организация не может непосредственно участвовать в принятии законов, указов, постановлений, для этого в стране сформированы соответствующие органы законодательной и исполнительной власти. Однако в обсуждении проектов вышеназванных органов мы принимаем самое активное участие. И прежде всего через оценку регулирующего воздействия это процедура, в ходе которой анализируются проекты нормативных правовых актов с целью выявления в них положений, приводящих к избыточным административным и другим ограничениям в деятельности предпринимателей, а также к необоснованным расходам как для бизнеса, так и для бюджетной системы Российской Федерации.

Важным элементом процедуры ОРВ является проведение публичных консультаций с заинтересованными сторонами, которая позволяет выявить позиции заинтересованных сторон, сделать процесс рассмотрения проекта акта прозрачным, обеспечить свободное заявление и возможность учета данных позиций.

Оценка регулирующего воздействия является важным элементом работы регионального отделения. Наш правовой департамент постоянно занимается оценкой проектов нормативных актов, действующих на территории края и которые планируются к принятию.

За последние два года работы нами проанализированы около 300 нормативно-правовых актов и подготовлены предложения по 35 документам.

Самые значимые замечания касались проекта регионального закона о предоставлении права на пользование недрами местного значения.

Также был внесен ряд предложений по вопросу дальнейшего развития нормативно-правовой базы в сфере охраны труда, строительства.

Замечу, что по итогам рейтинга Минэкономразвития России, Краснодарский край в 2018 году вышел в лидеры по качеству проведения оценки регулирующего воздействия среди регионов. Краснодарское отделение РСПП внесло значительный вклад в эту работу. Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства края положительно отметил работу правового департамента нашей организации.

Кроме того, сейчас особую важность для бизнеса имеет оценка кадастровой стоимости — точнее, ее порядок, предусмотренный законодательством, который ввели в прошлом году. Дело в том, что суммы платежей рассчитываются непонятным для бизнеса образом. Приведу реальный пример — на одном земельном участке в Краснодаре расположены два примерно одинаковых по износу и году постройки здания, принадлежащих одной организации. Находятся здания рядом друг с другом, однако по одному строению кадастровую стоимость оценили в 5 млн руб., по другому — 50 млн руб. По каким параметрам считали?

Поэтому, чтобы не платить эти непонятные суммы, предприниматели должны обращаться с перерасчетом в соответствующие инстанции, суды с тем, чтобы снизить кадастровую стоимость, и у них есть такое право!

Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы достучаться до предпринимателей и рассказать им о такой возможности, но нужна воля самих предпринимателей.

«По итогам рейтинга Минэкономразвития России, Краснодарский край в 2018 году вышел в лидеры по качеству проведения оценки регулирующего воздействия среди регионов. Краснодарское отделение РСПП внесло значительный вклад в эту работу»

В прошлом и позапрошлом годах проходило широкое обсуждение изменений положений ФЗ №214 «Об участии в долевом строительстве». Региональное отделение РСПП готовило целый пакет предложений, которые были направлены в соответствующие рабочие комитеты Министерства строительства, Государственной Думы, Совета Федераций. Наши представители принимали непосредственное участие в заседаниях этих комитетов. И надо сказать, некоторые наши предложения были учтены.

На текущий момент все изменения вступили в силу, и мы будем отслеживать, как они повлияют на строительный рынок. Совместно со строительными компаниями нам предстоит проанализировать все проблемы, с которыми будет сталкиваться строительный бизнес. Осталось много вопросов по работе с банками при использовании эскроу-счетов, не все понятно и с проектным финансированием. Чем больше строительных организаций будет участвовать в нашей работе, тем реальнее будет наша оценка складывающейся ситуации на строительном рынке края.

На прошедшей в марте этого года традиционной Неделе российского бизнеса, организуемой РСПП, обсуждались вопросы, связанные с развитием экономики стран. По итогам обсуждения в адрес Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева был направлен ряд предложений, касающихся налогообложения бизнеса, мер господдержки, работы контролирующих органов и т. д. Сейчас уже с уверенностью могу сказать, что эти предложения однозначно учитывают в своей работе федеральные министерства.

— Насколько динамично, по вашему мнению, развивается промышленный сектор региона?

— По данным Департамента промышленной политики края, промышленный комплекс (без учета перерабатывающей промышленности) Краснодарского края включает в себя более 7000 предприятий металлургии, машиностроения, химического комплекса, легкой и стекольной промышленности, деревообрабатывающих и мебельных производств, производителей целлюлозно-бумажных изделий, предприятий строительных материалов. Численность занятых работников составляет более 80000 человек.

По итогам 2018 года индекс промышленного производства в крае составил 104,2%.

Это хорошие показатели, и мне, пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова благодарности руководству департамента, которое всегда открыто к диалогу и всегда реагирует на те проблемы, которые озвучивает наше региональное отделение. Эффективность работы гораздо выше, когда есть возможность совместной работы бизнеса, власти и общественных организаций.

Ярким примером такой работы является краевой Фонд развития промышленности. Являясь председателем Наблюдательного совета фонда, могу с удовлетворением отметить, что благодаря усилиям департамента промышленной политики, общественным организациям фонд был создан за очень короткое время и в прошлом году выдал первые кредиты. В 2019-м его капитализация достигла 1 млрд руб. И сейчас там финансируются действительно много предприятий, заинтересованных в развитии своего производства. Для получения есть определенные условия, но ставка от 1 до 6% — это очень выгодно для бизнеса.

Дает свои результаты и работа региональных властей по выделению субсидий предприятиям в разных отраслях экономики. Можно с уверенностью сказать: сегодня для роста промышленного производства на Кубани есть все.