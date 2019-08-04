Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш. Перелет с посадкой для заправки занял у него около 20 минут.
Flyboard Air («Летающая доска») снабжена пятью двигателями, они позволяют разгоняться до 195 км/ч вместе с оператором, без оператора — до 400 км/ч. В таком случае ей управляют дистанционно.
Подробнее — в материале “Ъ” «"Летающий француз" пересек Ла-Манш».
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